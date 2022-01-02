台慶頒獎禮2021｜羅天宇丁子朗齊當男飛躍 姜麗文奪女飛躍獎喜極而泣 (21:33)

無綫今晚舉行《萬千星輝頒獎典禮2021》，羅天宇、丁子朗一同獲頒「飛躍進步男藝員」，姜麗文則成為「飛躍進步女藝員」得主。

姜麗文知道得獎後喜極而泣，觀眾席上的父親秦沛亦豎起手指公讚好。姜麗文說︰「我是我們姜家的第3代演員，我知道自己有幾幸福，因為家中有3位那麼成功、有實力的演員，就是泰沛、姜大衛和爾冬陞，特別是我爸爸，他今年入行74年，至今對新劇本的尊重和興奮是我非常欣賞的。多謝爸爸令我看到一個專業演員是怎樣的。多謝我未婚夫，很想快點嫁給他。」姜麗文又多謝教她菲律賓口音英語的外傭，同時感謝一眾菲籍外傭接受及支持她。

羅天宇入行13年，稱感受到機會非必然，認為拍攝《愛‧回家》的那5年對他非常重要，否則今日也不會在此。羅天宇感謝母親一個人湊大他們兩個小朋友，強調無論將來發生什麼事，他們都會照顧她。丁子朗希望身在外地的家人不用再擔心他。

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（即時娛樂）