應智越闖樂壇兜兜轉轉 銀行戶口清零幸陳志雲打救 (21:30)

應智越（細貓）接受商台《1圈圈 星光背後》主持梁泰來訪問，現年28歲的細貓，觀眾對他的認識是4年前參加首屆《全民造星》並以大熱姿態殺入10強，傳是首批獲花姐（黃慧君）邀請加入MIRROR的參賽者，但他賽後返韓國完成大學課程，之後於2019年以獨立歌手身分出道。

細貓推出新歌《Ophiuchus》，透露新歌MV是《造星》戰友肥仔（梁業）排舞。原來他於17歲讀中五時已跟肥仔學跳舞，最初是為了校內班際演出，其後是因失戀狂跳舞，由肥貓變細貓。他說：「現在我約130磅，但我中四、五時其實是超過75kg（約165磅）。為何減肥？因為學跳舞後不久，感情出了問題，我的初戀是同班女同學，她移情別戀了同班的男同學，那年考DSE，還要3個人一起上堂，是超尷尬，很不開心，也會不期然喊。那時沒想過要瘦是為了入行，是我要變得更好，要令她後悔，會一日跳足3至4堂，考完DSE是瘦了30多磅。」

參與首屆《造星》前，細貓於韓國讀大學期間曾當了6年練習生，亦曾簽約內地公司以組合CATCHERS出道。被問及最終獲《造星》第7名後卻婉拒花姐加入MIRROR，之後更選擇返回韓國繼續修畢大學，單親基層家庭成長的細貓說：「花姐的確有找我談加入MIRROR，首先是賽前我已有合約，而這張合約是解決不到；其次我之前簽的合約踩了很多屎，遇過很多不公平事，再簽新合約我會份外警惕；還有我組過男團，當時不知道成員會有什麼人，我很怕有拗撬。至於選擇返韓國讀書，是媽咪一直苦口婆心希望我能完成學位，我亦不希望她老人家擔心。是種種的顧慮，也不能說後不後悔，現在雖然沒好成績，但還好。」看着MIRROR這3年發展，問細貓有沒有羨慕戰友，「如果能夠去到他們的位置，當然會羨慕！自己努力這麼久，也想有一番成就，但不能怨，因為自己目標明確，就算跌跌撞撞，也會朝着目標進發」。

細貓2019年與兩友人合資組公司以獨立歌手正式出道，但奈何撞正疫情，他坦言出道那年派了4首歌也一直「負收入」，也一直有心理準備找其他工作，不過最終因為一次接受了陳志雲《Stephen・傾》專訪，令事業露出曙光，「那時戶口長時間無錢，一直也有寄CV，奈何疫情一直沒回音。真的要多謝志雲大師，做他節目是疫情中段，但即時多了很多工作，多了很多人畀機會我，是在迷惘之中給了一條路我行。雖然這麼多跌跌碰碰，但反而讓我學懂珍惜及更謙虛，令我明白到做完練習生未必會勁，今日互聯網讓人跟我聯繫上，真的要多謝大家」。

（即時娛樂）