台慶頒獎禮2021｜陳自瑤奪女配角獎 公開多謝屋企人 未提王浩信名字 (22:38)

陳自瑤（Yoyo）加入無綫17年，終憑《寶寶大過天》在今晚舉行的《萬千星輝頒獎典禮2021》奪得「最佳女配角」。Yoyo心情激動說︰「我加入公司17年，終於有機會站在這個台上，真的很不容易！」

Yoyo感謝公司多年來的栽培，又多謝曾勵珍、樂易玲、曾志偉、王祖藍等無綫高層，以及曾給予她機會的監製、常鼓勵她的汪明荃、《寶》劇拍檔張頴康。Yoyo最後說︰「我要多謝屋企人，所有屋企人，以及愛惜我的朋友，多謝你們一直在我身邊。演員的路很難行，但我會繼續努力行下去。」

Yoyo受訪時被問到為何沒公開多謝王浩信，她說︰「我有說多謝所有屋企人及愛惜我的朋友，已經概括晒咁多人，因為已經講了一段時間，他們又說要簡短，我不能逐個多謝。（可惜他不在現場支持你？）已經很開心了。」

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（即時娛樂）