台慶頒獎禮2021｜無綫餐廳老闆馬慶豪獲頒「專業精神獎」 張衛健視為大恩人 (22:28)

無綫總經理曾志偉在今晚（2日）台慶頒獎禮，介紹「專業精神獎」得獎者：「好開心宣布呢位得獎者出場，佢係我哋老友，得獎者係同TVB一齊成長，佢加入40年，服務每一代TVB台前幕後朋友，呢個人我夠膽講，包括我哋在場同事及傳媒朋友，冇一個唔識佢，佢可以講係風雨不改、年中無休、穩守崗位，但從冇攞過長期服務獎，佢唔係我哋米飯班主，冇出糧畀我哋，但又唔係我哋高層，我哋每個都會同佢講『老闆你好』，隨着2021過去，佢卒之完成歷史任務，宣布退休，我諗我哋TVB，台前幕後上上下下每一個都會掛住佢，會掛住佢大大碟兩餸飯，佢嘅招牌菜，同埋好多同事收工返家會買外賣燒味，佢係『TVB Canteen最佳男主角』：馬老闆（馬慶豪）。」志偉大讚馬老闆很有人情味，感動到每位藝員。

曾受馬老闆恩惠的張衛健，也專誠拍片答謝對方：「恭喜馬老闆榮休，佢係我其中一個好大恩人，記得以前好困難、冇錢食飯時，食完乾炒牛河，去到櫃台，我話Sorry個銀包喺化妝間，馬老闆叫我第二日畀，第二日我又係咁樣，如是者好幾次之後，馬老闆同我講『得喇，唔使做戲，知你冇錢食飯，我哋記住帳，然後到有一日，我對你有信心，我知你有一日會得』，今日馬老闆榮休，好衷心向馬老闆多謝你，祝你退休日子安穩平安健康。」

劉丹則負責頒獎給馬老闆：「你照顧我哋大機構TVB上下幾千員工，早午晚及宵夜伙食，照顧周到，有讚無彈唔係簡單，好佩服你，實至名歸。」馬老闆則多謝TVB及幕前幕後同事，並感謝大家包容。

相關新聞：台慶頒獎禮2021｜譚俊彥鍾嘉欣膺馬來西亞視帝后

相關新聞：台慶頒獎禮2021｜陳瀅譚俊彥奪最佳衣著 盧海鵬興奮「試咪」

相關新聞：台慶頒獎禮2021｜羅天宇丁子朗齊當男飛躍 姜麗文奪女飛躍獎喜極而泣

相關新聞：台慶頒獎禮2021｜朱敏瀚憑《換命真相》首奪最佳男配角

相關新聞：台慶頒獎禮2021｜姜大衛奪「萬千光輝演藝大獎」 未有退休大計

相關新聞：台慶頒獎禮2021｜鍾嘉欣型格西裝不失性感 李佳芯繼續包到冚

（即時娛樂）