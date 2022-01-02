台慶頒獎禮2021｜譚俊彥首膺視帝 淚謝父母妻兒 (23:25)

譚俊彥憑《換命真相》在今晚舉行的《萬千星輝頒獎典禮2021》首當視帝，向來冷靜的他喜極流下眼淚。譚俊彥說︰「以前我是個很任性的演員，以後我會更加理性，但用感性去演戲。」

他向台下母親陶敏明致歉︰「我這幾年很少致電你，不是我不愛你，是姓譚的男人會將所有事放在心內，包括我對你的愛。媽咪，I Love You！」

譚俊彥又對父親狄龍說︰「爸爸，我兒子上星期比賽贏了獎，我開心過自己有獎。我今日很榮幸將這份喜悅帶給你，多謝你。」他最後公開向太太及一對仔女表白︰「老婆，你是我的全部。沒有你，我不會得到這個獎。」

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（即時娛樂）