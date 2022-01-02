谷婭溦九展騷送人形攬枕 終極目標開紅館個唱 (18:49)

谷婭溦入行12年，今天（2日）在九展舉行首度個人音樂會《2022新年音樂派對》與歌迷見面開心過新年。表姐胡曦文撐場外，邵美琪、胡蓓蔚、吳業坤、許俊豪、鄭世豪、翟威廉、張彥博與星夢娛樂高層何麗全也到場支持。

谷婭溦身穿黑色透視上衣配銀色褲登場，獻唱《倔強》、《安守本份》、《今宵多珍重》、《我為我堅強》及《哭牆》等。她在台上自爆當日要為《哭牆》錄音，因為歌詞太似個人經歷，未正式唱已在錄音室狂喊，監製也被嚇親。在遊戲環節，她與歌迷玩「估歌名」送出她的肖像攬枕作禮物，還在台上大擺心心甫士。活動尾聲，谷婭溦與周志康齊唱近期熱爆歌《倒轉地球》，還模仿陶大宇「水撥式」招牌動作，帶動全場觀眾揮手和唱。她笑言：「因為大宇哥唱這首歌好紅，我都是跟風，而且首歌好配合新年感覺。」

演出後，谷婭溦接受訪問稱今次派對唱得不夠喉，但氣氛比想像中更開心，希望為下次更大型演唱會作熱身，終極夢想是能踏紅館開個唱，正努力儲歌唱更好作品。她又透露月底要返內地工作，逗留最少數個月。她說：「因為要參加音樂綜藝節目《聲生不息》，預計要留內地幾個月，所以演唱會將延後至今年下半年才舉行。」最近拍劇又開騷，入行起跌多年的谷婭溦感恩演出機會比以前多，事業終於見到光明。

（即時娛樂）