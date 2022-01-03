鍾嘉欣自覺長大睇化獎項︰繼續努力或10年後有機會 (01:08)

鍾嘉欣在《萬千星輝頒獎典禮2021》失落「最佳女主角」，只獲頒「馬來西亞最喜愛TVB女主角」。

她受訪時稱完全沒失望︰「很感恩可以參與這次頒獎禮，不知道何時會再回來，可能未必會再上到這個頒獎台。我今日的心情已準備好，入行多年很清楚，我剛才在台上已估到，得到『馬來西亞最喜愛TVB女主角』時，我已說不知道還有沒有機會上台，所以當刻已說了，其實所有提名的演員都曾是我同事，也是我的朋友。入行多年，我知道拍劇要有個穩定位置是要很多付出，無論任何一個演員得獎，他們也有付出，誰得獎也沒所謂。我有這個心態，覺得很叻叻豬﹗」

嘉欣回憶從前參加頒獎禮時的心情很緊張，十分在乎獎項，但現在當了媽媽後，心臟變得強大，看事物時也看得遠。她說︰「這個頒獎台上發生的事情，我也安然接受，過程中也發現自己原來睇化了這些頒獎禮的獎項﹗我當時真的Enjoy the show，沒手汗，沒心跳加速，只衷心祝福及為每位得獎者高興。我覺得長大了，很開心﹗」

被問到可有收到老公的恭賀訊息時，嘉欣說︰「佢個衰豬，凌晨4時也不睡﹗他4時起身看電視，看看個老婆靚不靚。他讚我好靚，好Yummy，但說我不乖，很眼瞓似的。我真的眼瞓，要照顧小朋友，而且也很久沒出席那麼長的頒獎禮。」嘉欣表示兒子有收看直播，而且要等她回家才肯睡覺。

嘉欣又表示今次回港主因是處理私人事，收到公司邀請時曾考慮過要否出席，但見到粉絲及觀眾支持，知道大家想見到她，因此她也想親身多謝大家。她說︰「繼續努力吧，我可能做得不夠好，所以得不到獎，所以要繼續加油，或幾年後、10年後會有機會。」

（即時娛樂）