鐵拳英雄︱唐詩詠演打女做足心理輔導 王君馨穿高跟鞋拍打戲有難度 (14:41)

由陳展鵬﹑陳山聰﹑姚子羚﹑伍允龍﹑王君馨及唐詩詠等合演的無綫新劇《鐵拳英雄》，將於1月10日（星期一）晚首播。3位女主角唐詩詠、姚子羚及王君馨，分別飾演擅長「八卦掌」的錢芊芊、擅長「峨嵋刺」的金福妹，以及擅長「十二路潭腿」的程安娜。

談到首度試拍打戲，詩詠感謝監製文偉鴻給予機會，並笑指開拍前已幫自己做足心理輔導：「其實大家都唔知我演唔演到咁硬朗嘅女仔，連我都好擔心，開拍前有同自己講，一定會受傷，因為拍打戲冇得避，就算度好點拍，拍嗰時只要企錯少少位就會受傷，同埋我每日都同自己講，今日要做得好過噚日。」

姚子羚飾演的金福妹，服裝造型較「清爽」，子羚笑言又愛又恨：「啱啱開始拍嗰時好凍，之後天氣轉熱就好啲，但因為件衫成日露腰，絕對唔可以食肥，有時仲要縮肚！」雖然已非首次拍打戲，但子羚指今次比之前花了更多心機及時間：「今次係打功夫，形式上好唔同，仲要學耍峨嵋刺。」

王君馨飾演的程安娜身手了得，君馨表示今次打戲最大難度在於穿高跟鞋上陣：「最驚係刮到女仔塊面。」她又感激陳展鵬在拍劇期間，幫了她很多，今次合作比在《城寨英雄》時擦出更多火花。

（即時娛樂）