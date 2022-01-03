膠戰S2｜邱士縉腳力驚人踢走呂爵安 吳啟洋袁澧林膺MVP (16:40)

袁澧林和吳啟洋（右上圖）是運動健將，成功贏到節目MVP；邱士縉腳力驚人，輕鬆踢走呂爵安。（ViuTV截圖）

ViuTV節目《膠戰S2》昨晚（2日）播出第13集，6位主持呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其、劉沛蘅、黃正宜（阿正）及徐浩昌（肥腸），舉行「膠運會（ONympics）」，並邀來劇集《i.SWIM》演員邱士縉（Stanley）、袁澧林（Angela），以及組合P1X3L成員吳啟洋、歐鎮灝及葉振弘比賽。

節目中，「膠戰隊」和「i.SWIM隊」兩隊在「低天花跳遠」、「男、女子100米」、「4 X 100接力」及「腳部相撲」幾個回合比賽。在「腳部相撲」中，有「馬鞍山巨龍」之稱的Stanley腳力驚人，一人掃走「膠戰隊」6位成員取得連勝，十分厲害。在「4 X 100天能接力賽」，兩隊要以向後跑的方式接力，甚考體能，而「i.SWIM隊」有吳啟洋、Angela及Stanley等運動健將助陣，輕鬆勝出。

經過幾個回合比賽，最終「膠戰隊」大敗給「i.SWIM隊」而成為總冠軍，吳啟洋和Angela成為賽事的MVP（Most Valuable Plastic），落敗的「膠戰隊」則被罰玩「Dem Beat」（拍手腳踏地並叫口號），過程相當搞笑。

ViuTV的facebook專頁昨晚發文，指《膠戰S2》6位主持新一年進軍樂壇，他們還已密密排舞，不過就欠主題曲名；經過製作組同6位主持商討完後，得出6個較順眼名字，並開放給網民投票，最多人揀的將成為主題曲正式名：「心心♥️=Ok膠（又稱👌🏻膠）、加油🥰=Here we 膠、哈哈😜=膠on!、Wow😯=痴女上網睇兒登美女買咖啡豆去爺爺屋企搵肥腸睇膠戰、喊喊😢=膠la land、嬲嬲😡=Show must 膠on。」

（即時娛樂）