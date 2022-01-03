陳妍希老公陳曉撐林夏薇膺視后 跟內地網民「舌劍唇槍」 (17:20)

林夏薇憑《七公主》爆冷擊敗原先呼聲極高的鍾嘉欣及李佳芯而首登視后寶座，該劇亦揮低被視為大熱之一的《星空下的仁醫》奪得「最佳劇集」。

林夏薇致謝時表示自己是中央戲劇學院出身，湊巧陳妍希的老公陳曉是林夏薇同學，陳曉深夜在微博發文，祝賀林夏薇膺視后，並加上多個大拇指emoji，甚為興奮。不過，陳曉的發文，意外地觸發他和網民「舌劍唇槍」。

不少網民毫不領情留言：「如果你真的愛TVB，就應該沉默。」、「陳曉你這麼喜觀看TVB，請你憑良心說話，水后林夏薇值得視后嗎？」、「不愧是你！粉絲也救不了你保重」、「有些人能不能滾出陳曉微博，人家恭喜同學怎麼了？獎是陳曉頒的嗎？還跑到別人微博發瘋撒潑，就你們這樣，是不是拉糞車隊從你們家門口路過，你們都要嘗嘗鹹淡？」等，陳曉亦逐一回應網民：「我都沉默慣了，還要咋沉默？」、「憑良心，高手打架，都牛逼，憑良心，同學獲獎，換你你也開心。」

林夏薇爆冷膺視后，不少網民湧到無綫微博官方網站洗版式留言：「鍾嘉欣才是大家心目中的最佳女主角！」、「要不然你們重錄吧？我當今（昨）沒看過。」、「林夏薇演技還可以，就是憑七公主這部讓人無語。」、「說客觀的，蔡思貝最起碼是女主角。這個是七分之一吧！非絕對女主角拿了最佳女主角？」、「七公主女主唔喺黄翠如咩？」、「雖然我之前挺喜歡她的，但她的演技還真的不夠（資）格拿視后」等。

（即時娛樂）