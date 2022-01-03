肥媽3月紅館開演唱會 呼籲觀眾著定尿片睇騷 (17:37)

肥媽（Maria Cordero）今天（3日）於尖沙嘴舉行《肥媽面對面演唱會》發布會，宣布將於3月25日、26日假紅館舉行兩場演唱會，還邀請了好姊妹黑妹（李麗霞）、韋綺姍、蘇姍和羅敏莊做嘉賓；早前赴美探親的蘇姍正趕返港歸隊，其他3位嘉賓則帶住爆谷、笑口棗和開心果到場，祝賀肥媽個唱大賣，齊放笑彈。肥媽契仔陸浩明則擔任活動司儀，兼送鮮花支持。

肥媽表示入紙申請開紅館騷一擊即中，讓她相隔6年再踏紅館舞台，心情興奮又感恩，「因為疫情期間，我靠開網上直播跟外界接觸，好開心儲了幾十萬粉絲，他們知道我開演唱會，有些英國和美國朋友為了見我，甘願回港隔離，但遠至冰島、非洲、夏威夷、哥倫比亞、越南的朋友與粉絲未必能來，大會答應搞海外直播，用這個方式連繫大家」。

她指過去2年所有人過得太愁，故有心願舉行嘉年華，帶歡樂給大家。今次她兼任個唱創意總監，自度歌單、遊戲、抽獎環節，保證觀眾在座位也能玩遊戲及舞動，肥媽說：「2017年我和黑妹拍檔開騷，有朋友捧場笑到瀨尿，穿住成人紙尿片濕透，我呼籲大家今次入場前也要著定尿片。」

她又預告會唱廣東、英文與國語歌，歌單包括自己歌曲和別人的歌，想辦法帶出新意，她說：「唱慣歌，準備對我來講好輕鬆，之前視像開會，我已唱了出來，讓其他拍檔有概念。」

（即時娛樂）