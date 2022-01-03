嚇壞「教主」被「神徒」斥過分 林海峰親解畫 讚盧瀚霆抗壓能力高 (19:00)

人氣男團MIRROR在前晚（1日）舉行的《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》狂掃8個獎，不過林海峰（Jan）揭曉及頒發「我最喜愛的男歌手」時，輪流整蠱入圍的「教主」盧瀚霆（Anson Lo）、姜濤、呂爵安（Edan）及陳卓賢，期間Jan連番恭喜Anson Lo，令Anson Lo差點以為自己得獎，並一度企起身，險重演當年關心妍誤搶獎事件。

事後Anson Lo受訪時坦言當刻嚇呆，又稱不敢相信；雖然Anson Lo不介意被戲弄，但「神徒」（粉絲暱稱）事後湧到Jan的社交網留言斥他玩得過分及不尊重人。

今天Jan及嘉賓主持谷德昭《在晴朗的一天出發》重提此事，Jan解畫：「我一返到屋企聽到第一句『過分咗！』我諗呢次死喇，總之係好有分量嗰個話『過分咗喇！』，咁我即刻反思。我今早有睇報道：『過分呀、真係冇品呀！』嗰啲對我冇乜所謂，好小事，我見到嗰啲留言唔係講我，佢哋每一句，都係講緊對Edan、Anson Lo、姜濤、MIRROR嘅愛，even加埋欣宜，我睇嘅時候係感動嘅，唔係講緊我，嗰啲力水係來自對佢哋嘅愛，先有咁嘅反應。

我嗰晚嘅責任係令大家好興奮，有啲人覺得我過分，我好少分享呢啲嘢，因為佢哋都係比賽出嚟，抗壓能力比常人高好幾倍，差唔多行出嚟可以做導師，好多個都係好早（《全民造星》）走咗，Anson Lo都係，佢哋心理質素強大，如果唔係，佢哋唔會咁樣跑出嚟；第二係佢哋之間嘅感情，佢哋係一Team人，All In One，係一Group，尤其佢兩個（指姜濤及Anson Lo），喺呢個moment係一team，佢哋嘅友誼，我覺得仲可以做一次咁樣嘅事！」

之後Jan提及當天原先鋪排，他表示自己份稿是：「『恭喜你，Anson Lo…好忙』，我綵排過，幻想到觀眾反應，綵排時我應該停半秒定係1秒，係好大分別，但我冇辦法估計現場反應，將停頓位拖到我冇辦法返轉頭，『恭喜你Anson Lo』，我啱啱想睇邊個位入『好忙』嗰句，隔籬E先生（呂爵安）已經『冚』埋去，啲觀眾已經嘩嘩嘩，我企喺到都扭唔到，所有力量推到佢企起身，Anson Lo之後攤喺後面，佢哋第一抗壓能力幾好，你知Anson Lo係個幾好嘅人，好可愛。」

谷德昭亦大讚Anson Lo當刻反應好可愛，是真反應，值100分：「Anson Lo個反應好好睇，係杜琪峯拍先有呢個反應，係真反應嚟自一個善良嘅人。 」

姜濤當晚憑《Dear My Friend,》冧莊「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」，他唱到後半段因憶故友而泣不成聲，唱不下去。商台DJ謝茜嘉和梁文禮在節目《叱咤樂壇》表示，原來當晚姜濤唱完後便衝入後台：「有同事話番畀我哋聽，姜濤一落台就衝入DJ房，我哋嘅DJ房最近台，佢衝入去第一間房，就係我哋女DJ換衫嘅房，當時Vani（雲妮）喺度，Vani話『你知唔知頭先姜濤衝入嚟，佢直入廁所閂埋門』，佢的確需要處理情緒。」謝茜嘉表示當時MIRROR經理人花姐（黃慧君）也在場：「花姐喺門外同姜濤講咗一番說話，呢番說話唔應該On Air講，跟住佢就靚靚仔仔出返嚟。」

（即時娛樂）