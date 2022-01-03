何廣沛撐林夏薇向來好戲 坤哥呻冇份提名最佳主持獎 (19:23)

何廣沛、陳曉華（Hera）、吳業坤（坤哥）和黎燕珊等，今天到茘枝角宣傳劇集《異搜店》。適逢Hera的27歲生日，劇組搞笑為她加冕，並送上蛋糕。問她是否希望脫單？她說：「不急，因為有很多成雙成對朋友陪我共度每個節日，朋友不介意我做電燈泡，之前曾3人行去旅行，我很照顧他們，他們鬧交，我又可以充當調停者，因為我是道理王。」

提到剛結束的《萬千星輝頒獎典禮2021》，何廣沛對賽果滿意，指譚俊彥值得攞視帝，他說：「他入無綫第一齣劇，我已跟他合作，他是我學習對象，亦替Ali（李佳芯）攞最受歡迎電視女角色開心。林夏薇奪視后亦不意外，薇薇一向好戲。」

坤哥只貼中姜麗文奪飛躍進步女藝員，他說：「見證朋友一步步行到今日攞獎，很替她開心，她很厲害，每一個角色，包括《愛‧回家之開心速遞》的工人Liza都認真去演，我和她去街，很多人叫她Liza，好入屋。（林夏薇獲獎會否感意外？）我不識計數。」

坤哥慨嘆與獎無緣，多次提名飛躍進步男藝員都落敗，他有份主持的綜藝節目，周奕瑋獲得提名最佳主持，他竟然沒有，坤哥笑說：「真係嬲，話晒一team人，可能公司覺得我適合唱歌，所以今年專心唱歌。」

（即時娛樂）