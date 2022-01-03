何韻詩手腕有反白「紋身」 為音樂會播放出現問題致歉  (21:41)

警方國安處上月29日以涉串謀發布煽動刊物罪拘捕7人，當中包括網媒「立場新聞」前董事何韻詩，被拘留的她之後獲准保釋，並按照原定計劃於昨日（1月2日）舉行會員限定的戶外營火Mini Concert，獻唱不少歌曲外，也交代獲准保釋後的心情。阿詩演出期間，有眼利網民發現阿詩的手腕多了一個反白「紋身」，她今日在社交平台解釋原因，她留言：「手上本來有兩條去印度時獲得的加持繩子（和一串水晶佛珠），這幾年一直不離身，就算行山camping洗澡睡覺都戴住，沒有了它們總是覺得有點赤裸不安、少了些保護般。那兩天，凡是要過夜的，身上不能有任何繩狀物件，結果當然是拆不開，逼於無奈唯有即場被剪掉。但又奇怪地，回家後一直沒有特別急著再找來新的戴上，好像一些本來覺得很不能或缺的護身物，已經在那濃縮的時間內突然內置了。原來有些試煉在不知不覺間，已令我們的內在心智逐漸強化。神奇啊。」

阿詩也回應音樂會在網上播放時出現問題事件，她說：「尋日（2日）Live一開始個server又有蠱惑嘢出現，搶救咗半個鐘先正常返，知道好多朋友因此miss咗個開頭，同埋睇得好頻撲。對於所有睇唔到全show嘅朋友，非常抱歉。重播正在極速處理中，今晚十二點前會重新上架，大家到時就可以無限loop，感謝各位嘅包容同耐性。」

（即時娛樂）