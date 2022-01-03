前夫再護航｜《造星IV》Ash被爆與張天賦逛超市 (22:38)

ViuTV《全民造星IV》參賽者、23歲的Ash（鍾卓穎）被形容擁有天籟之音，可惜在分組賽已出局，其間更被爆已婚，但仍然深受廣告商垂青。今日突然爆出Ash婚變消息，她透過社交平台承認離婚，強調兩人是達成共識，和平分開。離婚消息曝光，Ash隨即惹來不少負評及指控，指她出軌才決定離婚，又鬧她為了入女團想無後顧之憂而選擇放棄感情；網民又翻出Ash的黑歷史，指她是雙面人，在節目中刻意營造清純形象，又以婚姻美滿假象吸人氣，實則她已離婚，更曾欺凌別人。

Ash的前夫立即在社交平台撰文為她護航，「我跟卓穎是和平分開，希望各自都有更好的人生，我看了很多人講了很多話都不去證實就在抹黑」。他說Ash並不是為了當明星不要他，又讚Ash是善良又可愛的女孩，他卻自嘲又肥又醜又窮：「你們會跟這樣的男人一起甚至結婚嗎？」Ash前夫還說：「大家記得問題在我身上，請停止不實言論謝謝。」

可是，有網民在Ash前夫的社交平台留言，指平安夜當晚在黃埔超市見到Ash同張天賦（MC）一起買東西，並附加偷拍照片，照片鬆郁矇未能清楚看到二人樣子，但仍隱約看到Ash跟疑似MC的男子。初時前夫死撐說平安夜跟Ash一起，之後又指當日是Ash的慶功宴，他自己記錯日子。早前MC新歌《時候不早》MV由Ash擔任女主角，有網民揣測2人是否拍MV撻着，也有MC的粉絲叫不要拉偶像落水。

就有關緋聞，MC所屬的華納唱片回應：「跟MC了解過兩人只是純粹工作朋友關係，沒有其他。多謝關心。」

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（即時娛樂）