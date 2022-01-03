《梅艷芳》成2021年最高票房香港電影 (23:18)

香港票房有限公司今日公布2021年香港電影市道整體情况，受疫情影響，戲院為配合政府的防疫政策，去年1月1日起停業48天，損失了農曆新年黃金檔期，雖然戲院之後恢復營業，但仍限制觀眾入座率，在50%（2月18日至3月31日）、75%（4月1日至7月7日）及85%（7月8日至現在）之內，令2021年整體票房受影響，全年票房總收入為$1,208,971,838；與2020年同期因受疫情影響、戲院被勒令3度停業共116日的票房總收入$536,925,187相比，意義不大，但與2019年總收入$1,923,194,409比較則下跌了37.14%，可見2021年香港電影市道仍未回復至疫情前水平。

由2021年1月1日至12月31日計算，全年最高票房的10部香港電影，首位是《梅艷芳》（仍上映中），累積票房$61,343,257；第2位是《媽媽的神奇小子》，收$28,062,281；第3位是《怒火》，收$26,374,851；至於第4至第10位，分別是《拆彈專家2》、《一秒拳王》、《狂舞派3》、《手捲煙》、《假冒女團》、《濁水漂流》及《真‧三國無雙》。至於全年最高票房的10部非香港電影，《蜘蛛俠：不戰無歸》（仍上映中）登榜首，累積票房$111,317,623；第2位是《尚氣與十環傳奇》，收$63,079,202；第3位是《007：生死有時》，收$54,043,194；第4至第10位分別是《永恆族》、《黑寡婦》、《哥斯拉大戰金剛》、《F9狂野時速》、《靈魂奇遇記》、《毒魔：血戰大屠殺》及《沙丘瀚戰》。

（即時娛樂）