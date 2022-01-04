姜濤去年經歷悲歡離合 承諾爭氣：希望對得住歌手這身分 (13:13)

姜濤在Ig表示去年對他來說，既漫長但又短暫。（Ig截圖）

姜濤在元旦日舉行的叱咤頒獎禮，蟬聯「叱咤我最喜愛的男歌手」及「叱咤我最喜愛的歌曲」大獎。姜濤今日凌晨在Instagram貼了兩個叱咤獎座的照片，並抒發對2021年感受。

姜濤表示去年對他來說，既漫長又短暫：「漫長是因為經歷了很多悲歡離合；而短暫則是自己還未來得切逐一改善自身好多缺點，以及有很多要做的事，還未有時間好好完成。但無論如何，我非常感恩，感謝支持和陪伴我走過這一年的每一位，包括所有台前幕後工作人員、合作單位、MIRROR兄弟和姜糖們。

感謝金魯花（金廣誠﹑魯庭暉﹑花姐）給予我充分的創作空間，去實現我天馬行空的想法、去做自己喜歡的音樂，感謝你們信任，我會爭氣。」

姜濤又特別多謝他最喜愛新世代音樂人及合作伙伴湯令山（Gareth.T）：「令我在頒獎禮上『口出狂言』的其中一個原因是見到你，好欣賞你的才華，希望可以繼續合作，發掘廣東歌更多可能性。我會努力，希望有一日可以做到對得住『歌手』這個身份和獲得的所有榮譽。」

湯令山亦在Ig分享作歌《鏡中鏡》給姜濤的感受：「一開始send咗個demo比姜濤嘅時候，其實好驚佢唔鍾意，因為音樂風格同而家香港主流音樂太大對比，字好多，唱歌部份唔多。但係冇諗過第一次俾佢聽完之後，佢竟然話好鍾意，冇乜嘢改 。

喺叱咤佢肯定/堅決『香港一定會變成亞洲第一』，其實喺台下聽到嘅我，有少少感動。雖然距離呢個目標好遠，同時間又有好多人覺得係異想天開，但係"if your dreams don't scare you,they aren't big enough"- Kristine Stevens，『鏡中鏡』呢首歌，我真心覺得係邁向呢個目標嘅一小步。

我問過佢：『你知道香港冇其他主流歌手會接受.....』佢答返我：『知道 但係我鍾意』，的確真係得佢一個做到。」

（即時娛樂）