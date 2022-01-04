張敬軒撐C AllStar應奪至尊大碟獎 陳健安清唱《遙吻》獲讚 (13:51)

張敬軒的紅館演唱會來到第10場，軒子請來組合C AllStar擔任嘉賓，當邀請C AllStar出場前，軒仔自爆簽第一間唱片公司時，曾遇騙子，要他先付5萬元費用，然後表示會幫他出一首獨唱歌，以及半首合唱歌。當年他反問為什麼會有合唱歌？當時的公司答他：「你個樣有病咁，又黑又瘦，我哋會將你做個組合囉，個組合就叫『銀河傳說』。」

身為獨生子的軒仔聞言感到高興，認為有人陪上台唱歌是樂事，不過，「銀河傳說」最後沒有出世，他跟觀眾說：「以前廣州有一個地方，叫銀河，嗰個地方等同依家香港嘅和合石！當然我最後都係冇去到銀河啦，所以今（昨）晚要完一吓我想做組合的美夢，一嘗組合滋味，請我隊友出來！」

接着C AllStar升上台跟他合唱《集合吧﹗地球保衛隊》，唱完後，C AllStar表示細細個已經聽軒仔的歌，陳健安更現場清唱幾句自己讀中三時，最喜歡軒仔的一首歌《遙吻》，掌聲雷動。

他們在台上互相恭喜對方在頒獎禮獲得佳績，C AllStar談到頒獎禮後，看過軒仔做的Ig直播，並表示沒想到他這麼忙﹑這麼累，竟然在直播中仍眷顧他們，提到他們的專輯《人類世》，要感謝「皇上隆恩」。

軒仔表示在頒獎禮上，聽到C AllStar唱歌十分感動，而作為一個樂迷，感到溫暖及感動。他平心而論：「《人類世》應該係至尊大碟，我覺得成張唱片整個概念，又完美又能貫穿你C AllStar精神。」

C AllStar聞言驚喜說：「如果呢個獎有兩個就好了，可以一齊得獎。」軒仔笑稱：「好呀，一陣我返去劈開一半畀你哋。」之後C AllStar再唱《留下來的人》送給觀眾。 另外，昨晚捧場嘉賓包括炎明熹﹑曾比特﹑胡定欣﹑姚焯菲﹑單立文和胡蓓蔚等。

（即時娛樂）