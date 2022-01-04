愛上我的衰神｜吳珮如演活衰家姐遭鬧爆 拍喊戲做足準備 (14:22)

由胡鴻鈞和陳嘉慧主演的《愛上我的衰神》踏入結局周，劇中羅蘭和胡鴻鈞的嫲孫情感人真摯外，飾演孫北河（胡鴻鈞飾）家姐荔枝（吳珮如飾）的惡行，令網民激心。事緣荔枝不但對北河態度和嘴臉差劣、在嫲嫲面前扮孝順，當嫲嫲過身後，即很快平復心情，兼全副心思放在賣掉嫲嫲的物業上，令觀眾看得肉緊。

「衰家姐」由吳珮如（June）飾演，她是無綫第27期藝員訓練班畢業學員，曾擔任六合彩主持，參演過《福爾摩師奶》、《降魔的2.0》、《香港愛情故事》等劇，去年憑《陀槍師姐2021》中的恐怖情人Fanny一角惹關注。對於「衰家姐」成功「衰」入網民心，June受訪時坦言初看劇本時，亦覺得家姐好「衰」：「我當時都諗：『嘩，乜呢個女人咁衰，咁樣對自己屋企人？！』但一路睇落去就發現佢都係無可奈何嘅。」

她又透露拍攝崩潰爆喊，送別嫲嫲的場口後大感滿足：「我一直好想拍講述親人離世嘅戲，因為想睇下演唔演繹到嗰種揪心感覺。」她閒時有練習「喊功」：「我有練唔同場合唔同程度嘅喊戲，親人離世、戀人分手、事業失意嘅喊戲全部都唔一樣；我會睇好多好嘅劇同戲，想像自己係個角色，然後講對白。」

（即時娛樂）