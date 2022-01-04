余德丞學做戲狂瞓聞氫氣甩黑眼圈 丁子朗倒吊操爆肌身形 (16:00)

由余德丞、丁子朗、劉穎鏇、戴祖儀、伍樂怡、林正峰、孔德賢及游嘉欣合演的無綫新劇《青春不要臉》，將接棒《異搜店》於1月17日（星期一）晚首播。主角平均年齡不足26歲，劇組發布首輪宣傳照，相關宣傳照圍繞四位男主角，分別為慵懶軟弱笨小孩柳德榮（余德丞Dickson飾），熱血愛追夢、為原則堅持到底的齊輕舟（丁子朗飾），自視過高又帶點才華的騎呢男許士賓（林正峰飾），以及書生型好好先生路其中（孔德賢飾）。

曾因踢波期間昏迷的Dickson，在無綫節目《Mean Talk》中透露事後一直被標籤，沒有監製願意冒險用他，幸好最終Dickson遇上了「乜都夠膽試」的林肯及潘嘉德，他們看中Dickson外形俊朗，是「TVB年輕演員最好樣一位」，故此很快落實起用他做男主角，並給Dickson開出四大條件—學好做戲、聞氫氣、有充足睡眠及擊退黑眼圈，Dickson笑言：「佢哋首先要我學好做戲，我哋埋位之前，圍讀咗好多次，阿肯同德哥畀咗好多寶貴意見我，加上我嘅拍檔同屋企人都有幫我圍讀，練習咗好多次，好多謝大家付出。另外，兩位監製叫我聞多啲氫氣，幫助排走毒素，同有充足嘅睡眠，因為佢哋想我整細番個黑眼圈。」

舟仔在劇中是熱愛功夫的李小龍狂迷，為了增強角色說服力，丁子朗減磅增肌操弗爆肌身形，更跟隨公司武指日操夜操：「都係學拉筋同踢腿等，開拍前不斷咁練咗1個月，我啲筋本身唔係特別鬆，要武指不斷陪我拉、拉到鬆為止、咁踢腳先踢到高同靚。」丁子朗笑指自訂「特別口音」：「希望大家聽得出個分別。」他又指監製沒有要求他操腹，是他自己要求：「呢套戲我一出場就要除衫，要做倒吊sit up，咁冇理由核突㗎嘛。」

（即時娛樂）