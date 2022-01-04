MIRROR三子谷新劇《IT狗》隊長Lokman：我哋各有各曳 (17:38)

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、成員邱士縉（Stanley）和陳瑞輝（Frankie），今日聯同李靖筠、凌文龍、陳漢娜、余逸思，到九龍灣出席ViuTV劇集《IT狗》宣傳活動。Lokman表示跟所有拍檔好熟，拍喜劇氣氛融洽，大家有傾有講，他說：「我相信這個成品不錯，我們各有各曳，試過笑到忘形，導演不收貨，要再拍過，忍笑忍得好辛苦。」

他又指在舞台上的自信，吸引導演欽點演出一角：「我演自卑又自大的角色，我演得好盡情，見到其他人的反應，就知自己有幾過分，感覺好爽。」3子笑言戲中演IT界人才，但本身不精於電腦學問，Lokman自爆會考放棄這料，Frankie和Stanley讀大學時學過都忘記了，Stanley說：「我慶幸大學轉學跳舞，才能遇上11位MIRROR兄弟。」

李靖筠表示看劇本時已經笑到喊，但搞笑部分落在其他演員身上，自己負責扮電腦黑客，角色好特別，能掌握網路世界命運，但現實中卻難以掌控電腦，她笑說：「小時候撳好多掣才能用到電腦，從此留下陰影，今次要揣摩這個角色都想了很久，怎做才神似，我向爸爸問意見，因為他曾任電腦程式員。」

（即時娛樂）