胡鴻鈞不介意姊弟戀 只憂慮生育問題 (18:18)

胡鴻鈞和陳嘉慧等今天到尖沙嘴街頭為《愛上我的衰神》快閃宣傳，期間有警員到場了解。（鍾偉茵攝）

胡鴻鈞（Hubert）、陳嘉慧（Erica）、馬貫東、谷婭溦和張彥博等，今天到尖沙嘴街頭為《愛上我的衰神》快閃宣傳，獻唱劇集主題曲、插曲及《倒轉地球》，他們更派紀念品，吸引逾百人圍觀，期間有人向Hubert獻花，亦有警員上前了解。

今次不是Hubert第一次Busking，他說：「之前演唱會宣傳期，到了不同地方Busking，尖沙嘴是其中一站。今日時間比較早，但沿途有很多粉絲圍觀，多謝他們支持，又難得Erica開金口一齊唱。」首次在街頭Busking的Erica表示很緊張，始終不是歌手，加上只在表演前15分鐘夾過一次，故很大壓力；Hubert則大讚Erica天資聰穎。

問Hubert會否和Erica合唱？他說：「要看她有沒有檔期，她現在炙手可熱，網民對她評價很高，說《愛》劇女主角揀得好，清秀脫俗、可愛、演出自然；男主角就差少少，拍住Erica老一截，顏值低，演技又不好。」

提到他們成為最佳熒幕情侶，Hubert感榮幸，他稱：「去年跟多位後起之秀合作，包括Gigi（炎明熹）和Erica等，拍住她們，感覺年紀上相差不太遠。」Erica讚Hubert童顏，Hubert說：「多謝大家不嫌棄，接受我。」

2人年紀相差6年，差距不算大，Hubert表示：「三年一代，都差了兩代。（揀女友不揀太細？）沒所謂，姐姐也可以，最重要相處和溝通。（大10年呢？）我想有小朋友，驚她生不到，不是嫌棄，怕對方太大年紀，生小朋友會危險。（另一半多少歲？）劇中Erica是25歲。（現實呢？）多謝大家，新年快樂。」

（即時娛樂）