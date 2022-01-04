新歌講賤男唱得投入 艾妮：遇過4個算不算多？ (20:40)

艾妮（Elly）昨天（3日）推出2022年首隻派台歌《情緒勒索》，歌曲講述女生很愛男生，甚至願意一直忍受冷暴力，這段愛情由一開始就是不對等，結束這段不健康的關係，對女生來說其實也是一種解脫。艾妮說自己在感情上也遇過不少波折，所以很適合演繹這首歌。雖然在情感演繹上有一定的掌握，但她笑言錄音過程也頗為艱辛，「原本的版本已錄了8日，差不多完成階段時，又想試另一個版本的編曲，即是大家現在聽到的版本，所以夾埋錄了20日，絕對是嘔心瀝血的作品，希望大家多多支持」。

艾妮唱得投入，原來她在現實生活中遇過不少賤男，她笑說：「4個算不算多呀？」艾妮接着表示：「我們剛開始時，他已跟我說有個很close的女性朋友有絕症，所以要常陪對方睇醫生、取藥等，但他又不肯說是什麼病，我是護士，有什麼病未見過？為何不能講？之後情人節，他說因為要學車，不可以一齊過，我想給他驚喜，買了一個蛋糕仔去了他學車的學校等他放學，但等了很久也不見他，最後保安出來跟我說，老師已全部走了，入面已沒有人。我致電給他，他說『你見不到我嗎？我一早走了』。其實我企的位置沒可能見不到他，他還表示諗住自己去打邊爐，最後當然知道是講大話」。

（即時娛樂）