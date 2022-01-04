忽然心動｜Anson Kong孖吳千語談情嗌緊張 湯洛雯不想拍太多親熱戲 (22:05)

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）與湯洛雯初登大銀幕之作《忽然心動》將於下月上映，兩人日前聯同其他演員蘇皓兒、栢天男等拍攝宣傳海報。

AK在片中跟吳千語演一對面對七年之癢的情侶，他自爆現實中單身已久，拿捏不到這份感覺，加上對手是女神吳千語，故非常緊張，「千語氣場很勁，望到她都緊張，還要我拖着她，我隻手真的很濕。雖然最親密只是拖手，但拖手和搭膊頭，我都緊張得很不自然」。AK解釋可能因出道3年，總是一大班男仔工作，已忘了跟女仔工作的感覺，所以非常怕醜，更緊張得放飯時躲在一邊食飯扮睇劇本，吳千語就叫他不要太緊張，並主動說一齊食飯、傾偈。

湯洛雯稱拍攝過程很開心，笑指其角色有很多愛情加動作戲，「戲中我是收兵女王，同時有10個兵，但自己本身很專一，當然覺得難演。有場戲講我嫌棄阿Dee（何啟華）求婚，更要如撻生魚般撻他，似動作片多過似愛情片」。湯洛雯片中最親密的場面同樣只是拖手，問是否男友馬國明不批准拍親熱戲？她笑說不是，又指自己現在賢良淑德，愈大愈成熟，不想拍太多親熱戲。

蘇皓兒在片中請兼職男友栢天男幫她打開心扉，教她大膽些，她笑稱：「栢天男只是幫我打開性格，很純情的，最多只是攬攬，老少咸宜。」

（即時娛樂）