欣宜雙料歌后重遊舊地 被街坊「捕獲」 排長龍等影合照 (13:16)

鄭欣宜昨晚舉行派對，慶祝在《叱咤頒獎禮》上奪女歌手金獎、「我最喜愛的女歌手」，以及推出新專輯。她表示獲獎當晚已和家人、最親密的朋友慶祝，翌日再重遊自小長大的地方一次，包括到舊居附近的公園盪鞦韆、到九龍城品嘗美食。欣宜說︰「從前我是個素人，現在大家竟排長龍和我合照，似落區一樣﹗大家很熱情地戥我開心，他們真的看着我成長，我收到很多祝賀，多到黐線，鄰居也敲門找我在新專輯上簽名。得獎當然開心，更重要不可忘記自己，找回初心，記住自己在哪裏起步，就要加倍努力做得更好。」

欣宜本已訂好機票及隔離酒店返加拿大探親，給姨媽送上生日驚喜，惟付款後始發現要隔離21日，最後只能取消。她說︰「因為已有工作安排，取消機票和酒店又不能退錢，很肉赤﹗親戚都是老人家，平日不太留意我的新聞，但我於頒獎禮當晚回家後竟收到他們的語音短訊，他們戥我開心，說是我應得的，我聽到忍不住喊。（爸爸鄭少秋可有恭喜你？）他有傳短訊恭喜，我想他不會不開心吧！」有指她與盧瀚霆（Anson Lo）將為商台演出拉闊音樂會，欣宜拒絕多談，稱下次再講。

（即時娛樂）