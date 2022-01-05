港台無綫破格合辦頒獎禮 曾志偉盼做到有公信力兼認受性 (21:25)

數十位嘉賓及歌手影大合照時，司儀李浩林曾提議除口罩拍照，但近日疫情來勢洶洶，歌手們表現猶豫，最後眾人共識戴口罩影相。（劉永銳攝）

曾志偉表示今天已踏出第一步，希望日後跟更多不同媒體合作。（劉永銳攝）

曾志偉坦言想辦一個有公信力的頒獎禮；何重恩則讚無綫覆蓋率高，港台有很多聽眾，雙方合作天衣無縫。（劉永銳攝）

無綫與港台破格首度合辦《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，今天（5日）於將軍澳電視城舉行記者會，宣布頒獎禮將於4月3日（周日）在九展舉行，屆時頒發13個類別獎項，包括「香港金曲金曲獎」、「香港金曲男、女歌手大獎」等，賽果由公眾及音樂專業團體參與。

無綫總經理曾志偉與副廣播處長施金獎在揭幕儀式前，志偉於台上發言：「今日是樂壇盛事，希望做出有公信力、認受性的頒獎禮，其實一直想做一個樂壇頒獎禮，今日雖然未做到，但已踏出第一步，希望日後跟更多不同媒體合作，現在是電子化世代，樂壇頒獎禮應該有新局面，應該讓全世界投票同參與。」

之後數十位嘉賓及歌手影大合照，司儀李浩林提議大家深呼吸一口，然後除口罩拍照，但疫情再度反彈，歌手們表現猶豫，起初只見志偉及樂易玲除口罩，最後眾人共識戴口罩影相。

曾志偉與港台顧問（節目）何重恩受訪，講到兩台合併頒獎禮，何重恩表示為了推動樂壇：「無綫覆蓋率高，港台都好多聽眾，所以合作天衣無縫。」

志偉自言對音樂有情意結，想辦一個有公信力的音樂頒獎禮，希望跟全部媒體合作：「今日踏出第一步，雖然困難重重，但起碼已起步。」

（即時娛樂）