曾志偉歡迎MIRROR ERROR亮相《勁歌金曲》 (21:40)

無綫與港台破天荒合辦《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，今天（5日）舉行記者會宣布將於4月3日（周日）在九展舉行。無綫總經理曾志偉與港台顧問（節目）何重恩受訪，問到ViuTV人氣男團MIRROR及ERROR可會參與頒獎禮？何重恩說：「記者會有邀請他們，但他們太忙不能來，希望到時頒獎禮可以參與。」志偉表示歡迎各歌手參與：「以前廣東歌地位好高，希望所有自己人可以支持，重拾以前光輝。」

有報道Anson Lo（盧瀚霆）及鄭欣宜同樣於4月3日舉行音樂會，談到頒獎禮撞正二人開騷，歌手會否因缺席而失去攞獎機會？何重恩說：「不是來與不來的問題，我們有個完善選舉制度，選出最好聽的歌曲和最受歡迎的歌手。」

志偉續說：「正如1月1號炎明熹（Gigi）與姚焯菲（Chantel）都有演唱會演出，但他們都有去《叱咤頒獎禮》攞獎。」

MIRROR與ERROR能否亮相《勁歌金曲》等音樂節目，曾志偉表示歡迎，換轉Gigi、Chantel等無綫歌手若受到邀請，也可以亮相ViuTV音樂節目《Chill Club》。

志偉期待兩台合併頒獎禮只是一次性，未來加入更多媒體伙伴變永久合作，希望更多人支持，他又解釋：「頒獎禮選在4月初舉行，是要避開4月中的金像獎，希望不要打對台，觀眾能夠欣賞兩個頒獎禮。」

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（即時娛樂）