識貨2｜黃美棋慘遭汪明荃無視 阮兆祥化身米雪 被C君玩殘 (22:55)

無綫節目《識貨2》昨晚（4日）播出第5集，今次考驗主播的推銷技巧，主播要在不被認出的情况下推銷產品，並引導顧客說出指定句子。

今集繼續分為兩組出擊，第一組阮兆祥、黃美棋及一蚊Joe（游茛維）要在電視城內推銷產品，要沒人認得甚有難度。出發前他們要「易容」，黃美棋以喱士睡衣及西裝外套再配搭黑絲上陣，化身Sexy Lady；鍾意扮嘢的阮兆祥則戴上齊陰假髮「變性」，更笑言自己像極《溏心風暴之家好月圓》的米雪。

任務期間亦相當爆笑，黃美棋膽粗粗向汪明荃（阿姐）推銷，但阿姐霸氣十足直行直過，美棋慘遭無視；阮兆祥被C君（鄭詩君）玩殘，祥仔花了不少時間，才令C君說出指定字句，但最後C君踢爆他真正身分，任務失敗，搞到祥仔嬲嬲豬：「我唔想再同你講嘢，你認錯人喇，我係盧覓雪！」場面搞笑。

另一組陳敏之、邵初及劉頌鵬獲安排走出電視城推銷寵物藥妝，製作組為3位主播準備3隻可愛狗狗進行任務。陳敏之向街坊推銷時，獲途人贈爛Gag：「我唔驚狗，但我飲啤酒！」慘食檸檬的敏之轉攻學生妹，成功令她們說出指定句子，最後更被學生妹誤會是《東張西望》主持，結果敏之成為這一組大贏家。

（即時娛樂）