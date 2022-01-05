主持演戲雙線發展 麥美恩：不要規限自己潛能 (23:38)

現年34歲的麥美恩，2011年參選港姐雖未能躋身三甲，仍獲得試鏡機會，最後簽約成為無綫旗下藝人。入行10年，麥美恩之前主力擔任綜藝節目及大騷主持，近年才開始拍劇。向來予人「傻大姐」形象的她，在劇集《愛上我的衰神》飾演「黑面衰神」包秀玉，由於角色很認真，劇情亦涉及生死，故她選擇以正經方式演繹，「今次我不想再給人感覺一定要有表情，確實是想轉型，不一定是搞笑」。

麥美恩決心轉戰拍劇，全因無綫總經理曾志偉一句說話，她亦以對方為目標，「曾生回來講過，作為一個藝人，無論做什麼崗位，一定要好打得，我心想就是這樣了！這也是我一直想做的，不要規限自己的可能性和潛能，主持和演戲沒有衝突，一定是相輔相成，我沒放低司儀工作，同時會在另一方面去提升能力。曾生回來看到我脫變亦覺得很開心，可能我有少少他的影子，同是莊諧並重」。麥美恩坦言不介意遲起步拍劇，反而認為時間剛剛好，「我覺得刀一定要一把一把去磨，磨完一把先再磨第二把」。

感情方面，麥美恩跟許文軒的緋聞傳了多年，他們強調二人只是好朋友關係。對於同屆港姐很多都已結婚生仔，單身的麥美恩說自己很積極認識異性，亦經常有追求者，但她不着急，她笑稱：「我個人性急，但急也急在工作上。」

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（即時娛樂）