七仙羽自封「水做的女人」︰我朝早不會空肚食早餐 (17:22)

七仙羽（七師傅）與蒸餾水品牌合作，推出「七色開運水」及一盒7款的虎年特別版口罩。七師傅日前為品牌拍攝廣告硬照時，不但穿上紐約人氣時裝設計師Jonathan Simkhai銀閃長裙，更出動價值近20萬元的私伙珍珠首飾配襯。她笑言與品牌有緣：「之前拍綜藝節目時，說過飲富貴人家的水可以沾到他們的旺氣，我更去了深水灣一間大宅成功求得『富貴水』，估不到今次我真的有機會跟大品牌合作，推出有我加持的『七色開運水』，可以與市民有水齊齊飲、福氣齊齊分。」

七師傅一向定期在深水埗派物資，今次她自掏腰包訂了過萬支「七色開運水」及近萬個口罩送給深水埗街坊。七師傅說︰「疫情又加重了，又有新一輪社交限制。師傅希望疫情早點減輕，人人身體健康。師傅去年工作運各方面都很好，所以很想將這份旺氣與街坊分享，希望大家都要『WeCare你』的信念。」

七師傅又表示︰「就到虎年，經常有人問我如何保持最佳狀態工作，我可以講皆因師傅是水做的女人，朝早真的不會空肚食早餐，一定會飲兩支蒸餾水才開始一天工作，又會要求自己每日至少飲8杯水，先可以做好排毒同保持皮膚水潤。我不時和信眾分享，不同生肖的人在家中擺設不少風水陣如擺放水或水晶時，都要用蒸餾水才夠純淨，尤其水晶風水陣要定時為它們潔淨，也要用蒸餾水幫助。」

（即時娛樂）