黎明重錄《夏日傾情》 自嘲當年震音多：真係震過貓王 (20:55)

黎明擁有不少經典金曲，其中包括早於1993年推出的《夏日傾情》，不過他本人似乎對當年演繹此歌曲時的表現不太滿意，還自嘲歌藝。

黎明今日推出全新EP《重新唱VOL.1》，收錄了3首歌曲《夏日傾情》、《越夜越有機》及《戀愛者聯盟》，他在社交平台留言：「《夏日傾情》一曲是我初出道冇幾耐錄的一首歌，其實自己都很久沒有聽過，因為有機會開演唱會，在綵排時唱或在演唱會唱，因為自己都熟，所以冇需要攞返當年嘅CD版嚟聽，但喺舊年有一次坐人哋車，個人突然播出《夏日傾情》當年版，我一聽之下，即刻醒悟，什麼叫做：力拔山兮氣蓋世，唉，聽返當日自己唱的版本，真係震過貓王，不停震，句句尾個隻字都震，我意思係啲震音～～講真，一聽返連我自己都無法忍受，令我恍然大悟，鍾意聽呢首歌嘅朋友，我辛苦了你們的支持，真係要講句，對不起我愛你，為咗防止大家唔覺意再聽返當年的震音老土版，我覺得自己馬上需要重新錄製此曲，亦都經過重重困難去申請版權，最終如願重錄，做人畢竟要與時並進，當年情可以存在，但必須面對已經過時，所以重新唱過，但只錄一首，又好似好無謂，所以重新錄多首，《越夜越有機》，將編曲入邊嘅槍聲也拎走埋，等首歌可以帶點和平氣氛，講完啦，係咁先，下次再講啦。鍾意定唔鍾意，對得住自己咪鍾意，又冇對唔住人。」

之後，黎明再在留言區留言，他說：「我此刻的心情非常複雜，又覺得自己際遇好奇特，我係介紹我的重新唱《夏日傾情》&《越夜越有機》的新EP，但有人分享iTunes訊息俾我，話恭喜晒我，《夏日傾情》上咗no.1，但話我唱法同當年一樣，《越夜越有機》上到10位，我又點會唱到同當年一樣呢，一看之下原來no. 1同第10位都係當年的版本，原來好多人撳錯咗啦，嗰個係我嘅陳年版，不是我的重新唱，請唔好畀錯鼓勵，唔好再撳當年嗰隻，要聽就聽：夏日傾情（重新唱）。」

（即時娛樂）