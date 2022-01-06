自知不足未想攞視帝 何廣沛恨孖朱晨麗情侶檔搵銀 (23:23)

現年33歲的何廣沛，當年報讀無綫電視第26期藝員訓練班，入行後，在劇集《女人俱樂部》飾演年輕版「姚子倫」令人氣上升，演出機會愈來愈多，不但在《萬千星輝頒獎典禮2018》成為「飛躍進步男藝員」得主，之後再被力捧做男一，其中包括正在播映中的《異搜店》。

不過，此劇安排於去年底推出，未能參加剛舉行的無綫頒獎禮，下屆角逐變相削減獲獎機會，何廣沛卻說：「作品能夠播映給觀眾欣賞已達到目的，有人說台慶劇、新年檔永遠收視低，以前《跳躍生命線》和《大醬園》在這些檔期播，收視都很好。我相信拍好戲自會有人睇到，反而另一部主演劇集《食腦喪B》不知何時在翡翠台播，會有點憂慮。我對獎項只抱平常心，視帝獎很難攞，我有很多不足，現在頒視帝給我，我都不要，很久也未到我！」

何廣沛跟朱晨麗合作《超時空男臣》時被指撻着，但兩人一直沒有公開認愛；直至何廣沛與陳曉華合演《異搜店》，有指女方借拍劇接近他，想硬撬朱晨麗牆腳。被指周旋於兩位冠軍港姐之間，何廣沛對不實報道大感無奈，並為與陳曉華的緋聞解畫，「拍戲日對夜對，拍完場戲一齊去洗手間很正常，漪娸姐（林漪娸）在網上都讚過我陪她去洗手間，這是男士風度，拍劇講團體精神；而且疫情嚴重時，限聚令只准二人一枱，我跟Hera（陳曉華）同枱，其實幕後人員坐在隔籬枱，不算撐枱腳」。

至於他跟朱晨麗先後在《超時空男臣》及《大醬園》合作，何廣沛坦言也期待繼續跟對方走情侶檔搵銀，「兩部劇反應都很好，最近《大醬園》重播我也有看，結局有點遺憾，希望有個延續或寫新故事再跟朱朱合作」。娛樂圈有不少誘惑，何廣沛直言做這行，遇到的對手定必是靚女，很難靠把口令伴侶得到安全感，所以他會用行動換取信任。問他能否得到朱朱信任時，何廣沛說：「要問她！」

欲知專訪詳情，請留意明日（1月7日）明報娛樂版。

（即時娛樂）