疫情下8場紅館騷延期 張敬軒︰唔想新年流流講粗口 (13:49)

新型冠狀病毒變異株Omicron來勢洶洶,政府今(7日)起收緊防疫措施。張敬軒原正在紅館舉行演唱會,主辦單位為配合政府措施,並顧及所有觀眾及參與者的健康及安全措施,將1月6日至1月10日,以及1月13日至15日的8場演唱會延期,令軒仔早前(3日)的第10場演唱會成為是次紅館騷延期前的最後一場演出。

軒仔今日在社交平台上載紅館內零觀眾的照片,無奈表示︰「唔係冇嘢想講,不過唔想新年流流講粗口。我飲多兩日夏枯草先。唔好叫我休息,我一啲都唔攰。我每五場過後第六日朝頭早,一定去照內窺鏡check聲帶。黃醫生話我轉咗諗發聲位置同Ear Mon System調過之後,把聲好似冇損耗過咁。我冇一晚留力留聲。佢話可以唱卅場,只要瞓夠八個鐘。」軒仔透露本來他和團隊特別準備了《塵埃落定》、《單打獨鬥》等多首歌曲,現在只好「攞啲譜嚟送住粥先」。

鄭欣宜留言安慰︰「The perfect timing will come. I love you﹗」軒仔回應︰「Thank you my darling﹗You are my sweetheart﹗」

