姜濤《叱咤》得獎後食足3餐當慶祝︰那天見到什麼吃什麼 (15:55)

姜濤今日現身商台《叱咤樂壇》接受謝茜嘉訪問，表示《叱咤頒獎禮》後沒有什麼慶祝活動。他說︰「頒獎禮第二天是MIRROR拍攝MV的日子，我那天難得地食足3餐，我當慶祝了。（平日吃幾多餐？）平日會計住，尤其拍MV的日子會更加注意。那天花姐（經理人黃慧君）也覺得我誇張，平日吃完正餐不會吃零食，那天見到什麼就吃什麼。對我來說，除了音樂，食是我人生第二重要的事。」

新歌《鏡中鏡》以姜濤的自身經歷，他事前特別寫了一篇千字文給填詞人小克，交代他的歌曲構思。姜濤表示入行後不久已漸漸擔心日後的路，因此除了可愛形象，也希望給大家看到自己其他的一面。他說︰「尤其過去一年，我有質疑自己，因為外界也有很多質疑，特別是去年首次獲頒『我最喜愛的男歌手』後，令我也問始懷疑自己有什麼能給予觀眾。去年初，情緒一度很差。（完全因為外界的聲音？）各種原因，外界的聲音、我內心的聲音，加上身邊發生的事情，令我不知道自己在做什麼似的。我覺得第一步要解決的，就是告訴大家我是一個怎樣的人，無論大家喜不喜歡也好，我問心無愧。（事前要很大勇氣踏出這一步？）當初是有少許猶豫。」

姜濤表示去年推出的《Master Class》是首關於反抗、反擊的歌，是他在衝動及不成熟的狀態下完成。他本想《鏡中鏡》在《Master Class》後推出，透過歌曲以更強烈的字眼去反擊那些攻擊他的人。不過，他一年下來改變了想法︰「本身只有第一和第二個階段，第一階段是想解釋，第二階段是反擊，但沒有第三的共存階段。《鏡中鏡》到最後還有另一個階段，就是希望共存。當時我沒想那麼多，經過了一年才發覺只要一日仍在這行，就必會受到質疑，沒辦法可以一直對抗，不如試試帶住這些聲音走下去。」

被問到最介意的聲音是什麼時，姜濤說︰「沒有特別的，話我什麼都有，可能會話我拍那麼多廣告，不是歌手﹗種種類似的聲音，令我開始質疑自己。幸好，我內心的另一個自己後來叮囑我要冷靜，一定有解決方法。」他認為只要肯坦然面對自己，就能帶住笑容面對一切，面對不同聲音時也會一笑置之。」

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（即時娛樂）