姜濤談人生目標︰希望有天離開這行後 大家會記得他的名字叫姜濤 (16:26)

姜濤表示買樓、退休、食這些人生目標一直沒變，但希望有天他離開娛樂圈後，大家仍會覺得姜濤是個幾好的藝人。（資料圖片 / 明報製圖）

姜濤今日接受商台《叱咤樂壇》謝茜嘉訪問時，回憶當初製作首支單曲《一號種籽》時的他有一股傻勁，製作歌曲時只因為單純的喜愛，沒有想太多。他說︰「我當時對歌曲的理解程度沒那麼深，甚至對廣東歌的理解也是零，沒想到作為藝人要背負什麼責任，聲音也很幼嫰，唱法、咬字也有很多進步空間。今天的我，不敢說在音樂上有太大進步，但對藝人這個身分有更多認同，覺得作為藝人要有更多責任，不止在歌曲上，也要在生活上帶給大家更多信息。」

姜濤表示歌迷一直以來為他們做很多善事，他們本身也應做得更多。姜濤說︰「我叫花姐讓我默默地去做義工，希望用自己的力量去影響更多人。除了音樂外，做善事也是我們人生中重要的事。」

談到人生目標時，姜濤笑言︰「買樓、退休、食這些當然沒變﹗現在沒想幾多歲退休，順其自然，人生沒什麼是一定的，可能下年，說笑吧了﹗」姜濤及後認真表示現在他沒什麼追求，但希望有天他離開這一行後，大家仍會覺得姜濤是個幾好的藝人，會記得他的名字叫姜濤，而不是姜B。姜濤說︰「姜B這名字帶給我很多，但想大家了解真正的自己。姜B也是我的一部分，但他3年來也累了，希望由另一個自己去接手。」

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（即時娛樂）