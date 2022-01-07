青春不要臉｜劉穎鏇劇本中譯英增加投入感 伍樂怡靠慢半拍被睇中 (17:26)

無綫新劇《青春不要臉》將接棒《異搜店》，於1月17日（周一）晚上8點半首播。繼劇組早前發布了4位男角余德丞、丁子朗、林正峰及孔德賢的角色設定及造型後，輪到4位女角包括劉穎鏇（Tiffany）﹑游嘉欣﹑戴祖儀和伍樂怡的造型照。

2016年港姐亞軍得主Tiffany，在劇中需穿旗袍及泳衣，選美出身的她輕易駕馭並穿出美感，她還獲監製力讚「愈戰愈勇」。以往飾演性格爽朗的Tiffany，今次將有突破演出；在外國長大的Tiffany，雖已非首度拍劇，但應付中文劇本仍有難度，是次獲監製教路後有進步：「排戲嗰陣阿肯（林肯）話我讀中文對白時個語氣唔啱，佢叫我試下譯做英文，之後語氣就啱喇。」

戴祖儀在宣傳照中展示搞笑實力，無論大粒癦或是鬈髮嬌俏Look，均演繹夠盡夠放，她說：「我成日都擔心自己出鏡會包包面或者唔靚，好在意兩側頭髮有冇遮好塊面。後來監製話只要代入角色，做好啲戲，令個角色人物性格立體化，觀眾就會鍾意你，靚或者唔靚唔係重點。」

伍樂怡在劇中角色跟真人性格相近，加上獨特「慢半拍」演出節奏，獲監製睇中！Kelly笑謂：「我聽監製講一直想搵人演小龍女，佢哋覺得我外形適合，就叫我試鏡。試完鏡之後，佢哋話我連性格都好適合，因為我乜都慢半拍，個樣又好似成日發白日夢咁，同之妍（劇中角色）好似。」

游嘉欣表示今次監製給她的功課，是順利完成喊戲：「之前《香港愛情故事》有場喊戲，我點都喊唔出，當時我叫阿肯打我鬧我，但佢又話唔識打人同鬧人，結果搞咗好耐。今次套劇都有一場喊戲，我順利過關，拍出嚟監製讚話效果好，我都好期待出咗街會係點。」

（即時娛樂）