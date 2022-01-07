薛家燕讚宋宛穎首當節目主持表現出色 (18:10)

薛家燕主持的《新春開運王》來到第5輯，今次和宋宛穎、周志康拍檔做主持，更請來玄學家李居明、李丞責及麥玲玲為大家推測運程，3位師傅異口同聲表示：「大家要嚴陣以待對抗疫情，注意衛生。」

屬虎的家燕姐今年本命年犯太歲，但獲3位師傅批她來年運程好。李居明指家燕姐的媳婦這兩年容易有喜，家燕姐來年會獲獎或勳銜，事業更上一層樓。而麥玲玲則指她家宅富貴平安，更送富貴竹予家燕姐。家燕姐笑言：「承他們貴言﹗我虎年犯太歲，但他們指我的大運應該沒什麼問題，只可能有小毛病，玲玲師傅叫我小心關節。」

3位師傅帶家燕姐及兩位主持食盡香港美食，家燕姐說︰「3位師傅很豪氣，帶我們品嘗香港世界名菜，日本、德國、越南，甚至去西方寺食有機齋菜。我拍這個節目至少肥了5磅，但很開心，有美食之餘，還學到玄學關於自身的學問，3位師傅還派了虎年運程書給台前幕後。」

家燕姐讚宋宛穎表現出色：「宋宛穎很勤力、口齒伶俐，又有禮貌，有幾位嘉賓均讚她不似新主持，很有經驗似的。其實她是初次做主持，我欣賞她的學習態度，正如佢小時候很專心、很有熱誠，又靚女。今次好得意，我兩個拍檔都是孖胎，周志康是孖仔，宋宛穎又是孖的，是很難得的事。」

（即時娛樂）