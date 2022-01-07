家族榮耀｜熊黛林演潑辣少奶勁投入 喊足幾日累老公受苦 (18:22)

熊黛林的演技被網民讚似足小說中的惡毒少奶。（大會提供）

由熊黛林（Lynn）、張智霖、郭政鴻、羅子溢、黃浩然、楊茜堯與李彩華等主演的家族爭鬥劇《家族榮耀》，日前於內地首播，廣東話原聲版亦已於myTV Gold上架。

被譽為「時裝版宮心計」的《家族榮耀》，故事講述香港豪門家族三代勾心鬥角故事，當中Lynn、楊茜堯與李彩華演技大爆發。劇集播映短短數天，口碑不錯，Lynn的「惡毒」演技、以及向楊茜堯下跪一幕，接連登上內地微博熱搜榜─「熊黛林好像小說裏的惡毒少奶奶」及「熊黛林新劇給楊怡跪了」。

不少網民被Lynn貴麗外表、心腸狠辣的氣場吸引，接拍此劇對Lynn可說是最具挑戰一次，她說：「2020年拍咗呢部劇，雖然拍得好辛苦，但係好開心，因為拍攝後期有少少發癲嘅，真係未試過拍一個咁樣嘅角色，未試過拍攝期間連續喊咗幾晚，入戲之後停唔到落嚟，連導演叫咗cut，我停咗兩秒之後，會一路係咁喊，喊足幾分鐘，所有人開頭都企定定喺度唔敢郁，大家見到我喊到停唔到，就唔敢行過嚟理我，由我喺度喊，佢哋就做自己要做嘅嘢，諗起都覺得搞笑。」

提到演大少奶這個角色，Lynn指角色相當有層次， 令她感滿足：「之前接拍嘅戲都比較內斂，角色都係太完美嘞，就算點樣爆發都會克制自己，今次呢個角色就唔使，愈勁愈好，真係豁出去咁做。

拍完呢套劇，自己對掌握角色方面都更有信心，其實一開始自己都有啲驚，但一路拍一路入戲，每一場戲幾個導演睇完都會讚我同畀鼓勵我，我好樂意聽到佢哋畀我嘅意見，每次聽完我都會好開心。」

拍完崩潰爆喊戲分，令Lynn難以抽離，她說：「當拍一啲好激動嘅戲分時，嗰一刻真係抽離唔到，太辛苦喇，要爆得好勁，不過我知道唔爆出嚟，係唔會演得好，拍之前導演都不停同我溝通，要一下就爆發晒出嚟。」

Lynn回想起拍攝期間，自己的投入程度卻令老公郭可頌「受苦」。Lynn笑說：「嗰一段時間我真係癲癲哋，連我老公都唔係好理，所以佢都好緊張、好驚！因為都未試過我會對佢咁冷淡，後來我有同佢講返拍攝嘅時候係好辛苦，返到嚟成個人都瘦晒、塊面都凹晒。」

（即時娛樂）