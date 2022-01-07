港台女主持楊子矜初陽 馬浚偉即做緊急檢測：結果係陰性 (19:19)

馬浚偉表示已打齊3針，包括兩劑科興及一劑復必泰，但他本人不會鬆懈。（fb圖片）

1月3日晚上曾出席港區人大代表洪為民生日會的港台普通話台女主持楊子矜，新型冠狀病毒檢測初步陽性。港台表示，會嚴格按照衛生防護中心指引，安排整座廣播大廈進行深度清潔及消毒，亦安排3名曾於1月6日與該主持午膳的同事檢測。

港台創作總監馬浚偉（馬仔）接受傳媒訪問時表示：「多謝大家關心，我有睇新聞，普通話台有同事初步確診，我下晝2點去醫院做緊急檢測，5點左右出報告，（檢測報告）都係陰性，感恩﹗但都係嗰句，大家千祈唔好鬆懈，我依家每星期做樣本檢測，因為我成日見唔同嘅人，我已打齊3針，包括兩劑科興及一劑復必泰，但我依然唔夠膽放鬆，我每星期抽深喉唾液及喺家中檢測，呢個我能做到嘅責任，保障自己都保障到別人，嚟緊呢個星期唔會返電台。」

馬浚偉今晚6時許在facebook上載檢測報告相片：「知道香港電台有同事受感染，下午馬上到醫院作緊急檢測，感恩結果依然是陰性。自問已經是一個非常小心和非常守紀律的人，但在疫情之下，我也只能時時刻刻提醒自己：沒有最小心，只有更小心！沒有最自律，只有更自律！沒有最謹慎，只有更謹慎！

先祝福每位受感染的同事或朋友早日康復！更願大家時刻提高警覺，讓我們一起做到，「保障好自己，也就是保障別人的最好方法！一起加油。」

（即時娛樂）