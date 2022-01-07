凶宅清潔師｜洪永城身兼多職分身不暇 C君認J2定位模糊 (21:29)

洪永城（Tony）和C君（鄭詩君）以及監製兼編審盧思麟，攜手監製myTV SUPER原創劇《凶宅清潔師》。3人並肩作戰，為劇集絞盡腦汁，談到3人的淵源，盧思麟表示跟Tony和C君在其他電視台已合作過，與C君熱愛創作，2人不定時「度橋」，《凶》劇起初是他向Tony分享新構思，看看能否將這個特別職業變成戲劇，後來再加入C君，合力將這個故仔創作出來。

為令故事更立體和完整，在每個選角上都「諗過度過」。C君說：「我們接近每個角色，都是非他演不可，並非構思了角色才去找演員，而是描繪住他們去寫，例如如果不是Ben Sir演歐陽暉，我們就不會這樣寫。」盧思麟則讚Tony演出有驚喜，稱得上水準之作；C君亦覺得Tony成功搣甩「洪永城」影子。

劇集從籌備至完成拍攝經歷近3年，他們坦言外判劇自由度較大，一切由他們「拆掂」便可，省卻不少架構和制度上的繁複步驟，但同時過程中也遇到很多難題，包括場景、演員檔期及天氣等等，問題天天都多。

Tony和C君首次監製，Tony還身兼幾職，他坦言最大困難是難以專心：「可能這刻我構思劇本，很感性；下一刻又要處理文書，要很理性；但做回演員又要投入角色，我發現自己分身不暇，跳不到不同的角色，但過程是有趣，也很享受，從中知道自己優點和弱點。」

笑問Tony榮升爸爸，是否有意進軍幕後，為掙奶粉錢開多條財路？Tony笑言掙奶粉錢固然重要，但行內太多出色的幕後人，還是看機遇，有機會當然樂意再做，希望下一套便是《凶》劇第2季。

C君獲委任J2台節目創意總監至今已幾個月，無綫總經理曾志偉曾表示ViuTV的定位和對手應是J2，他直言不會因此覺得大挑戰，對手永遠都是自己：「別人喜歡與否我們無法控制，但起碼要對得起自己，無需要假想任何事情。（公司有否定下限時的達成目標？）是我定下目標給自己，現在J2定位有點模糊，起碼讓觀眾對J2有清晰印象，所以我用了很多不太知名的同事，但他們很有才華和外貌，這些就是J2的份子。」

（即時娛樂）