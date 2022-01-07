徐天佑承認衝動情緒化 敢言變慎言免發放負能量 (22:03)

陳志雲網上節目《Stephen．傾》昨晚（周四）訪問徐天佑，近年天佑被指是敢言的藝人，就社會事件發聲。節目中他承認過往收到不少善意的勸阻叫他少說話，當時自己聽不入耳，但他現在也有改變。他稱少了之前的憤怒，會將無奈收藏起來，環境的轉變下，他會想到改變不一定好或不好，可以多角度看事情。

天佑自言平日是冷靜會分析的人，但遇有些事情會情緒化與衝動，表達時沒有考慮後果。現在他有改變，會考慮自己如何生存，未來的路什麼方向。他現在以事情作考慮，針對事件而不是個人宣泄，自己在社交平台的說話是否散播負能量？講了對事情是否幫助？若講了一些說話影響某些工作或事情，他不會講了。

2019年天佑在社交平台留言「no more Shine」問他是否因政見劃清界線？天佑對這話題有避忌，只說組合Shine只是他的一部分，想告訴大家這已是過去式，希望外界重新認識他是獨立歌手，他不評論其他人。他稱Shine初出道是幕前與幕後一隊人，後期已經變了，故2006年他們已分開。

天佑於2015年娶太太Olive，他稱早在中學時期跟Olive認識，有曖昧但未有進一步發展。陳志雲提到他跟楊愛瑾（Miki）拍拖？他說當年只是緋聞沒有承認，現在不要再講，大家再見亦是朋友。天佑只曾拍過5次拖，2007年重遇Olive是最後一次拍拖，他以999支花與鑽戒求婚，買鑽戒的錢是他完成一份工作的全部酬勞。

（即時娛樂）