鄧小巧去年4月確診 發文分享感受：不能喺恐慌擔憂中度過 (22:27)

歌手鄧小巧去年大除夕宣布答應外籍男友「白先生」求婚，將升呢做人妻。仍身在加拿大的小巧日前表示，因為訂不到隔離酒店，而航空公司連航班都取消，最快3月才有航班，故未能返港。

今天（7日）小巧在社交網發長文，自爆去年4月到加拿大探白先生時，她和白先生都感染Covid-19，她表示發長文純分享個人真實經驗：「等大家對感染Covid 嘅人有第一身理解。但當然我嘅經驗唔可以代表全部人，但都希望幫大家理解多少少。當時有唔少朋友話：唔好俾人知你中過啊。但其實，點解呢？點解要咁恐懼呢？知道多啲唔好咩？」

小巧表示是她先有病徵，當時喉嚨有少許痕癢，然後就做檢測，一日後醫療單位致電給她，告訴她確診：「然後問我有冇背痛、發燒、咳嗽等各類症狀，然後叫我在家休息隔離10日。冇錯，喺加拿大如果你唔係重症，例如有呼吸困難、心臟問題等，佢哋都係叫你在家隔離，因爲差不多時間，白先生都有朋友感染，有啲人比較嚴重，但都係在家隔離。」

之後小巧再憶述她當時的康復過程：「第一日嘅症狀係肌肉痛同全身無力,頭重重但冇發燒。第二日開始喉嚨痛，有鼻水，但肌肉痛同全身無力頭重重等已經開始變得好輕微。期間白先生投餵大量維他命C 、D 及zinc，同埋普通舒緩感冒徵狀嘅西藥。第三日冇喉嚨痛但有鼻水，開始冇咗少少嗅覺，但頗精神。第四日完全失去嗅覺及部分味覺，有鼻水同痰及少少咳，精神唔錯。第五日 一樣。第六日 嗅覺開始返嚟。第七日 人好精神，少少咳少少痰然後味覺同嗅覺都返嚟啦﹗然後幾日繼續隔離，但身體冇大礙。中間醫療人員有打過幾次電話嚟，問下啲症狀等都係叫我好好休息。然後第11日就可以出外如常生活啦。」

小巧不諱言Covid的傳染性幾強，而她和白先生感染期間的症狀算輕，小巧表示在加拿大由於好多人感染，每個人身邊總有幾個人曾染病，大部分人的反應都是鬆鬆膊頭，然後：「哦。病咗幾多日啊？」然後繼續生活、工作。

小巧寫道：「我唔係叫大家掉以輕心，叫大家當Covid係一個joke（某啲社交限制措施先係一個joke，唔使我補充），但亦都唔好當Covid係世界末日。我只係想同大家講：做足要做嘅措施，其他就交俾個天。足足兩年，總不能喺恐慌同擔憂中度過。

我唔知道點樣理解清零政策同隔離政策同疫苗政策，但我相信未來只有更荒謬更可怕嘅事情發生。Netflix套新電影叫《Don't look up》嘅，故事最後，世界盡頭，平平淡淡吃個飯喝杯酒，呢個係我覺得係面對每日惡夢最好嘅心態。」

（即時娛樂）