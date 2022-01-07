鄧健泓做「前夫」執導《獅子山下》2022版 頭炮有Anson Lo？ (23:11)

鄧健弘（Patrick）為港台電視31執導《獅子山下：我們之間》於明天（8日）一連四個星期六晚上播映，首集「七十」有人氣男團MIRROR的「教主」（盧瀚霆）「出現」，Patrick今晚踩入Facebook「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」為劇集宣傳，留言「冇帶綠帽，但有種帶咗綠帽嘅感覺。」並附上「七十」的宣傳片段，引起「前夫們」留意外，也令「神徒」勁興奮等首播。有網民留言問鄧健泓是否加入「前夫」行列？他回應說：「感覺有... ...未實在嘅。」

「七十」由袁富華、譚玉瑛與高繼祥等主演，宣傳片所見袁富華與譚玉瑛演夫妻，他懷疑太太有外遇，之後才發現太太只是追星一族，追捧當時得令的男團。內心怕孤獨，怕失去關注的他，決定努力令自己外表年輕一點，學男團的舞步，甚至模仿男團的成員，希望在太太的生日，給太太一個驚喜。 熒幕見「粉紅教主」的海報，最搞笑是袁富華與高繼祥皆模仿Anson Lo的打扮，後者邊梳頭邊自我陶醉說：「我愈嚟愈似Anson Lo... ...」好爆笑！《獅子山下2022》有新版主題曲，由林子祥重新演繹《獅子山下》，港台日前推出MV，也見獅子山的日與夜畫面出現。

（即時娛樂）