闔家辣｜吳君如袁澧林合力糟質Edan 梁詠琪鄭中基鬥好戲 (15:33)

吳君如、鄭中基、梁詠琪、呂爵安（Edan）、袁澧林，日前為賀歲片《闔家辣》拍攝宣傳海報，各人在戲中的關係亦全面曝光。鄭中基、梁詠琪飾演夫妻，Edan是他們的兒子，客串演出的袁澧林是Edan女朋友，吳君如則飾演大姑媽。

隨住首張「迫爆屎坑」海報公開後，第二張一家四口的「五光十色」海報加入袁澧林， Edan不離搞笑本色，被君如及女友糟質，成為「磨心」。而鄭中基、梁詠琪更是一對鬥戲夫妻，在戲中有不少搞笑鬥戲場面。

拍攝海報當日，吳君如、梁詠琪及Edan甫見面便一齊唱起《萬水千山總是情》。梁詠琪更請大家品嘗她親手做的蛋糕︰「是榛子車輪泡芙，是自己喜歡吃的，女兒很愛吃這個。」Edan聞言說︰「我現在沒有節食或戒口，可以狂吃，沒理太多。」知道袁澧林也會整蛋糕後，梁詠琪笑言︰「有時間可以整一個給我們吃，但我的兒子（Edan）很嘴饞。」袁澧林說︰「他很難湊，但我也湊得掂。」

梁詠琪笑言對袁澧林這個「新抱」非常滿意，認為好女仔多人追。她又叮囑Edan︰「上進些﹗我很喜歡這個新抱，通常帶給媽媽過目的女生，媽媽說得便得。」

（即時娛樂）