奧斯卡首名黑人影帝｜《原野游龍》薛尼波達逝世 享壽94 (15:13)

憑電影《原野游龍》（Lilies of the Field）成為奧斯卡史上首名黑人影帝的薛尼波達（Sidney Poitier），周四晚（6日）在洛杉磯寓所逝世，享年94歲。

薛尼波達1927年2月20日於美國佛羅里達州邁阿密出生，在巴哈馬的番茄農場長大，只受過一年學校正規教育。他力抗貧窮、歧視及掃除文盲，成為最早為人熟悉的非裔演員。他憑《逃獄驚魂》（The Defiant Ones）成為首名入圍奧斯卡最佳男主角的非裔男星，5年後憑《原野游龍》飾演協助德國修女在沙漠中建造教堂的工人，實現零的突破。薛尼波達亦演出過《金龜婿》（Guess Who's Coming to Dinner）、《月黑風高殺人夜》（In the Heat of the Night）、《桃李滿門》（To Sir, With Love）等名作。

在美國1950年代和1960年代種族隔離政策仍盛行的年代，薛尼波達嚴選電影，權衡個人成就與使命感，以求化解外界對非裔的偏見和刻板印象。1974年獲英女王伊利沙伯二世封為爵士，1997年出任巴哈馬駐日本大使，之後還兼任駐聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）大使。他2009年獲時任美國總統的奧巴馬頒發總統自由獎章。另外，他經歷兩段婚姻，並育有6名小孩。

（即時娛樂）