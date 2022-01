奧斯卡首名黑人影帝｜《原野游龍》薛尼波達逝世 享壽94 (15:13)

憑電影《原野游龍》(Lilies of the Field)成為奧斯卡史上首名黑人影帝的薛尼波達(Sidney Poitier),周四晚(6日)在洛杉磯寓所逝世,享年94歲。

薛尼波達1927年2月20日於美國佛羅里達州邁阿密出生,在巴哈馬的番茄農場長大,只受過一年學校正規教育。他力抗貧窮、歧視及掃除文盲,成為最早為人熟悉的非裔演員。他憑《逃獄驚魂》(The Defiant Ones)成為首名入圍奧斯卡最佳男主角的非裔男星,5年後憑《原野游龍》飾演協助德國修女在沙漠中建造教堂的工人,實現零的突破。薛尼波達亦演出過《金龜婿》(Guess Who's Coming to Dinner)、《月黑風高殺人夜》(In the Heat of the Night)、《桃李滿門》(To Sir, With Love)等名作。

在美國1950年代和1960年代種族隔離政策仍盛行的年代,薛尼波達嚴選電影,權衡個人成就與使命感,以求化解外界對非裔的偏見和刻板印象。1974年獲英女王伊利沙伯二世封為爵士,1997年出任巴哈馬駐日本大使,之後還兼任駐聯合國教育、科學及文化組織(UNESCO)大使。他2009年獲時任美國總統的奧巴馬頒發總統自由獎章。另外,他經歷兩段婚姻,並育有6名小孩。

