李國麟解釋被封「最慘帶貨明星」因由 (16:34)

李國麟早前被指在內地直播帶貨8小時，做到眼泛紅筋卻沒賣出幾件貨，估計掙不到200元，被封為「最慘帶貨明星」。

李國麟日前接受港台《舊日的足跡》車淑梅訪問時澄清︰「其實我總共做了4場直播，第一場7月尾在杭州，營業額8萬多，流量597000人次；第二場營業額38萬多，流量120萬人次，每次也不夠2小時。」提到遭內地社交平台評為「劣質帶貨藝人」，他直言是因為牽涉團隊的售後服務未如理想，給粉絲的禮物遲遲未能送到，即使成功賣貨營業額達38萬，最後的退貨額卻有31萬。李國麟說︰「非常失望，不會再合作。」

李國麟後來又參加了兩場直播帶貨，那兩場與經理人公司其實做得好好多，惟「劣質帶貨藝人」外號令其營業額跌至7萬元，流量只得17萬多。他說︰「去年11月28日，我完成了最後一場後，暫時停一停。我會繼續登台、拍劇，因為我喜歡演戲多過帶貨，做直播帶貨只是想試試自己在陌生環境工作的能力。我贏咗㗎喇﹗他們沒想過我在頭兩場會有好成績，我贏咗㗎喇﹗很開心﹗」

不過，李國麟被封為「最慘帶貨明星」一事，某些貨主竟以為是宣傳手法，紛紛要求合作，令其經理人公司辦公室內的貨物多到由本來的小型超市而變成大型超市。他說︰「經一事長一智，日後會小心選貨。我也不會做8小時直播，體力根本應付不來。」李國麟不擔心會被事件影響形象，只是奇怪為何入行46年會有此報道。他說︰「我沒有嬲，只是很多同事關心我，叫我小心點，不要太辛苦。家人也覺得好笑，因為我每次也有跟他們分享我帶貨的成績。」

在內地逗留了10個月，李國麟很掛念家人，最想回到香港的家，但又希望在仍然行得走得的時候發展更大市場，掙到更多錢令家人生活更舒適。他說︰「女兒剛去了英國讀戲劇。2017年，我們大班人為她慶祝15歲生日。網民認為我和女兒咀嘴不對，我當時只是開心分享照片，他們的心態那麼負能量，不接受不緊要，我已樂在其中。女兒是我在世界上最寶貴的東西，我將來90歲時仍會繼續惜50歲的女兒。阿爸教落，不知道女兒將來嫁得好不好，爸爸就惜了她先，萬一嫁得不好，至少也享受過父愛！」

（即時娛樂）