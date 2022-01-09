《闔家辣》宣傳活動取消 吳君如呂爵安街頭簽海報送粉絲 (16:15)

吳君如、呂爵安（Edan）主演的賀歲片《闔家辣》原定今日在商場舉行宣傳活動，惟受疫情及政府收緊防疫措施影響而取消。君如與Edan繼續宣傳，改在社交網開直播與網民傾偈，並走到街頭為貼在街上的電影宣傳海報簽名。

君如自爆灌錄《闔》片主題曲時唱到氣咳，Edan說︰「監製對我說梁詠琪是一個程度，君如又是另一個程度，我就要在她們中間作出平衡。」君如問言下之意是否自己程度低，Edan即補鑊︰「不是高與低，是不同的風格。一個靚聲，一個有趣的風格。」君如自言已很久沒錄歌，是退休歌手。Edan說︰「原來君如也得過新人獎，是樂壇大前輩。」君如興奮答︰「是，我和你一樣，都是得銀獎。」

呂爵安透露從群組得知其單人的電影宣傳海報常被粉絲撕走，笑指君如知道後好嬲，嬲為何不是她的一張被撕走。君如笑說︰「我決定了，如果拿Edan的那一張海報來認領，是沒有戲飛送。如果撕我的海報，就撕一張送兩張，但不可以撕爛，要很完整！」Edan說︰「撕我的海報沒有用。我今天出來，要『Meet』我才最實際。」

戲院目前因政府收緊防疫措施而關閉。《闔家辣》將於2月1日（年初一）上映，Edan和君如均希望電影能如期上畫。Edan說︰「希望我們2月1日能成功在戲院跟大家見面，可以看到這部戲。希望首映禮見！」君如說︰「集氣！集氣！全球集氣！」

有粉絲趕到兩人落車簽海報現場，獲君如及Edan親自幫忙撕下貼在牆上的海報留念和合照。

（即時娛樂）