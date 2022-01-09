C君爆阿Bob嘲某男歌手冇人識仲戴黑超 伍富橋成嫌疑人物 (17:04)

雖然C君說男歌手「XXX」一刻已被節目組消音，但從其口形可見「XXX」疑是伍富橋。（無綫電視網上視頻截圖 / 伍富橋Instagram圖片 / 明報製圖）

無綫J2台創意總監C君（鄭詩君）與農夫拍檔陸永、林盛斌（Bob）、麥美恩（Mayanne），一同主持J2特備節目《各位觀眾4條傾》。

他們在最新一集談論出席大型頒獎禮時遇過的趣事，阿Bob被C君爆他非常重視自己在大合照時的企位，又會在頒獎禮綵排時留意歌手有沒有戴黑超。C君說︰「佢（Bob）話『呢個已經唔認得個樣啦，仲戴咩黑超…』。」陸永取笑阿Bob有本簿記下哪個藝人有戴黑超，C君隨即扮阿Bob說︰「哦，原來呢個叫XXX！」雖然C君說「XXX」一刻已被節目組以「嘟」聲消音，但當時鏡頭正拍住他的大特寫，從其口形可見「XXX」疑是伍富橋。C君隨後重申自己認得「XXX」，只是Bob不認得他。

農夫又爆料，指有年在頒獎禮上影大合照時，有人擅自調位，即使被場務鬧，也由第6行慢慢地走到去第4行，最後更站在陳奕迅隔籬。他們將這位歌手的名字寫在白紙上，Bob和Mayanne看過後也非常驚訝。

陸永還指有次參與音樂頒獎禮的綵排，看見沿路有燒焦的黑色物體後，便追出去查看，然後發現黑色物體原來是從某位男歌手溶了的鞋底甩出來。陸永說︰「他愈行愈矮，他那時穿了很厚的鞋，而且不是兩對鞋也溶，搞到一邊高一邊低。」

（即時娛樂）