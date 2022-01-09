7線藝人男廁包圍曾志偉 成功Sell橋主持新綜藝節目 (17:35)

自認是「七線藝人」的陳俊堅、鄭雋熹、程浩駿、林浩文、姚宏遠，走入男廁成功向總經理曾志偉賣橋，成為新綜藝節目《七線人棄王》主持。（大會提供 / 明報製圖）

無綫全新綜藝節目《七線人棄王》將於周六（15日）晚上11時35分播出。《七線人棄王》顧名思義是由一班自命「七線」的藝人擔大旗，包括「角色死亡率高達100%」的陳俊堅、「演出作品超過100套、但對白未必夠100字」的鄭雋熹、「古惑仔專員」程浩駿、「御用禮儀先生」林浩文，以及「永遠的舞男」姚宏遠。

《七線人棄王》講述以上5位「人棄王」如何排除萬難求見總經理曾志偉，賣橋搲Budget拍攝無底線自爆式Talk Show、真人騷、挑戰、大整蠱及短劇等多種元素於一身的綜藝節目！

無綫今日發布首輪宣傳照，5位「人棄王」在林盛斌、張振朗、周嘉洛、陳瀅、戴祖儀、丁子朗、蕭正楠的幫忙，以及助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲的打氣下，直搗男廁找曾志偉，並在志偉繁忙之時講解他們的計劃書。志偉雖然嚇一跳，但看見他們如此有誠意兼有創意，爽快答應支持開拍《七線人棄王》。林盛斌與張振朗為了力撐「人棄王」，更扮鬼扮馬上陣，相當惹笑。

5位「人棄王」被問到賣橋過程是否全反映現實時笑言︰「其實是綜藝科的高層留意到我們有自己拍片放上網，就叫我們返去見面，本身想我們參與《勁歌金曲》其中一個環節，後來說可以開個節目給我們嘗試，問我們可不可以，我們當然說可以！」

他們又表示接獲重任後，立即天馬行空地想了大堆構思，有無厘頭的，也有「玩命遊戲」。他們多謝公司給予機會︰「多謝公司近年給了新人很多機會。疫情下的配套未必齊全，但反而因為這原因，我們試拍了很多不同的項目，希望節目出街後，大家會覺得好玩、多元及有新意。」

（即時娛樂）