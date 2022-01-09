55歲關寶慧有一顆恨嫁的心：老公要養我 (23:01)

有「鬼后」之稱的關寶慧，相隔15年再為香港開電視拍攝靈異節目《怪談‧一路好走》，她說自己天生具有看見和感應靈體存在的力量，每集她往探靈時的反應都是真實，絕不造假。關寶慧自言現在對事業追求處於「半退休」心態，無論接拍劇集或電影，酬勞都是次要，合心水、有挑戰性的劇本，加上對手分量，才是她首要考慮的因素。入行多年，演過很多不同角色，原來曾於《香港舞台劇獎》奪得「最佳女主角（喜劇/鬧劇）」的她，心願是嘗試創作，4年前亦已有構思，「想親自編寫和主演屬於自己一手創作的劇本，然後找老闆合作投資。我很想拍貼地寫實以女性為題材的電影，內容有關愛情和兩性關係，因為這類型電影現在不算太多。但是我太懶又易分心，寫劇本進度一直拖延至今。我給自己期限在2022年內完成劇本，否則放棄」。

感情方面，55歲的關寶慧雖然性格剛烈，她卻擁有一顆恨嫁的心。關寶慧曾有過一段感情，彼此已到見家長階段，無奈有一天男方突然提出分手，然後在3個月後結婚，此事困在關寶慧心中20年，幸最後都能夠釋懷。關寶慧沒有因此對愛情卻步，之後有過幾段感情，全部未能開花結果，現在依然是單身，不過，她相信緣分天注定，反而朋友比她更着急。「朋友都有約飯局介紹異性朋友給我認識，不過沒有用，幫不到忙。2018年有師傅幫我算命，指7年內會有姻緣到，但沒有提起會結婚。我目標是結婚，一生點都要嫁一次！我真的很想結婚，很想有個伴照顧直至終老」。

談到擇偶條件，關寶慧首先希望對方能給予很多自由，大家心靈相通，最好還要有好的經濟條件。「老公不一定要很有錢，但收入絕不能少過我，我要他養我，男人養女人是天經地義的事」。關寶慧稱不是追求奢華富貴的生活，而是因她思想傳統，渴望獲另一半保護和照顧。

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（即時娛樂）